الكرملين: واشنطن تتلاعب بالحقائق لاتهام روسيا بانتهاك معاهدة القوى النووية

قال مجلس الشيوخ الروسي «الكرملين» إن تصريحات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو والمتعلقة بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تؤجج التوترات.

وأضاف المتحدث باسم الكرمين ديمتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين الأربعاء أن الولايات المتحدة تتلاعب بالحقائق لاتهام روسيا‭‭ ‬‬زورًا بانتهاك معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى وإيجاد ذريعة كي تنسحب منها، وفق قوله.

يأتي ذلك في حين أمهلت الولايات المتحدة روسيا 60 يومًا في وقت سابق الثلاثاء لإثبات براءتها مما وصفته واشنطن بانتهاك المعاهدة المُبرمة عام 1987 قائلة إنها ستضطر لبدء عملية انسحاب تستمر ستة أشهر إذا لم يطرأ أي تغيير.

