أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية تعزيز روسيا لقواتها قرب الحدود مع أوكرانيا منذ أغسطس الماضي، الأمر الذي يمثل أكبر تهديد عسكري لبلاده منذ عام 2014 الذي ضمت فيه موسكو شبه جزيرة القرم، وفق قوله.

وقال الجنرال فيكتور موجينكو في تصريح لوكالة رويترز إن عدد القوات الروسية هو الأعلى منذ عام 2014 عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم ثم نشرت قوات في شرق أوكرانيا.

وأضاف :

”أمامنا معتد ليس لديه حدود قانونية أو أخلاقية أو غير ذلك… من الصعب جدا توقع متى يفكر في البدء في إجراءات عسكرية ضد أوكرانيا”.

وأشار قائد القوات الأوكرانية إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية قال إنها توضح وجود دبابات روسية متمركزة على بعد 18 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، وقال إن العدد زاد عن المثلين من 93 آلية إلى 250 خلال أسبوعين اعتبارا من منتصف سبتمبر الماضي وحتى الأول من أكتوبر الماضي.

The post على خلفية التوتر بينهما.. روسيا تعزز قواتها على الحدود مع أوكرانيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا