ألقت الشرطة الإيطالية القبض على سيتيمو مينيو قائد المافيا في جزيرة صقلية مع 45 شخصا آخرين، يشتبه بأنهم من أعضاء الجماعات الإجرامية التي تعمل تحت مسمى “كوزا نوسترا”.

حيث جرت عملية الاعتقال في باليرمو، أكبر مدن جزيرة صقلية في جنوب البلاد، أثناء اجتماع قادة العصابات.

هذا وأعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الداخلية ماتيو سالفيني، على “تويتر” أنه من خلال عملية فريدة من نوعها في مقاطعة باليرمو، ألقت الشرطة القبض على القائد الجديد لـ “كوزا نوسترا”.

The post في باليرمو.. الشرطة الإيطالية تقبض على قائد المافيا في جزيرة صقلية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا