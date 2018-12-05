بالفيديو – ولفرهامبتون يصنع مفاجأة الـ4 دقائق أمام تشيلسي ويحقق الفوز

الجميع كان يتوقع تحقيق تشيلسي للفوز ولكنه الدوري الإنجليزي الممتاز، وكالعادة كانت هناك مفاجأة.

ولفرهامبتون ينتصر على تشيلسي بهدفين مقابل هدف في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي على ملعب مولينيو.

المباراة بدا وكأنها ستسير تجاه اللون الأزرق، وهدف في الدقيقة 18 لروبن لوفتوس تشيك من تسديدة قوية اصطدمت بالمدافع كونور كودي وسكنت الشباك.

ولكن في الشوط الثاني الأمر انقلب تماما لصالح أصحاب الأرض، والفوز تحقق في ظرف 4 دقائق فقط.

بالدقيقة 59 تمكن راؤول خيمينيز من تسجيل هدف التعادل، ثم تبعه هدف آخر من دييجو جوتا في الدقيقة 63.

بعد ذلك سيطر الزرق على الكرة في محاولة لإدراك التعادل ولكن دفاع االذئاب كان بالمرصاد وحرم رجال المدرب ماوريسيو ساري من هز الشباك.

رصيد تشيلسي توقف عند 31 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع ويحتل توتنام المركز الثالث بدلا منه، وولفرهامبتون ارتقى للمركز الـ12 برصيد 19 نقطة.

توتنام استغل تلك الفرصة تماما وظفر بتقدم في المراكز بعدما حقق الفوز على حساب ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أهداف الديوك سجلها هاري كين (ق9) ولوكاس مورا (ق51) وسون هيونج مين (ق55) فيما سجل تشارلي أوستن هدف الشرف بالدقيقة 93.

وفي باقي المباريات تعادل فولام مع ليستر سيتي بهدف لمثله، وهي ذات النتيجة التي تعادل بها إيفرتون مع نيوكاسل.

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