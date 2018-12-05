بالفيديو – دينيس يعود إلى الحياة.. برشلونة يواصل حملة الدفاع عن لقبه في الكأس

تأهل برشلونة إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوزه على ضيفه كولتورال ليونيسا 4-1 في ملعب كامب نو، بإياب دور الـ32.

برشلونة حامل اللقب دخل المباراة بفريق أغلبه من الاحتياطيين، وتقدّم في النتيجة عن طريق منير الحدادي في الدقيقة 18.

دينيس سواريز اضاف هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 26، ليهز الشباك لأول مرة منذ نوفمبر 2017.

الهدف الثالث جاء بواسطة البرازيلي مالكوم، لينتهي الشوط الأول على تقدم برشلونة بثلاثية نظيفة.

في الشوط الثاني سجّل فريق القسم الثالث كولتورال ليونيسا هدفا شرفيا بالدقيقة 54 عن طريق جوسيب سيني.

قبل أن يختتم دينيس أهداف المباراة في الدقيقة 70، ليكون قد سجل ثنائيته الأولى بقميص برشلونة.

وفي مباراة أخرى، نجا بلد الوليد من مفاجأة ريال مايوركا، وهزمه بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب خوسيه زوريّا، ليمر إلى الدور التالي بعد أن كرر نفس نتيجة فوزه ذهابا.

مايوركا باغت بلد الوليد في الدقيقة 48 بهدف التقدم، إلا أن أصحاب الأرض تداركوا الوضع سريعا.

أوسكار بلانو تعادل بعد دقيقة واحدة، ليعيد بلد الوليد لحسابات التأهل.

قبل أن يقتل دانييلي فيردي الفريق الضيف بهدف ثانٍ في الدقيقة 88.

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