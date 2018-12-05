بالفيديو – باريس يواصل إسقاط النقاط ويتعادل على أرض ستراسبورج

واصل قطار باريس سان جيرمان في التباطؤ، وتعادل على أرض ستراسبورج بهدف لكل طرف، على ملعب لا ميناو، بالجولة 16 من الدوري الفرنسي.

ستراسبورج تقد في النتيجة بالدقيقة 41 عن طريق كيني لالا من ركلة جزاء.

باريس انتظر حتى الدقيقة 71 ليتعادل بواسطة إدينسون كافاني.

ليرفع الفريق العاصمي رصيده إلى 44 نقطة في صدارة الدوري، ويفقد نقطتين إضافيتين بعد فقدانه نقطتين أمام بوردو قبل عدة أيام، فيما رفع ستراسبورج رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، سقط أوليمبيك ليون على ملعبه جروباما أمام رين بهدفين دون رد.

حاتم بن عرفة هز شباك فريقه السابق في الدقيقة 41، فيما أضاف جوردان سيباتشيو الهدف الثاني في الدقيقة 43.

ليرفع رين رصيده إلى 20 نقطة في المركز 13، بينما تجمد رصيد ليون عند 28 نقطة في المركز الرابع.

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