العمل الدولية: ارتفاع عدد العاملين المهاجرين لـ 164 مليونا على مستوى العالم

قالت منظمة العمل الدولية إن عدد المهاجرين العاملين حول العالم ارتفع بنسبة 9% ليصل إلى 164 مليون خلال أربعة أعوام. يمثل هذا العدد، الذي يشمل لاجئين عاملين، نحو 4.7% من إجمالي القوة العاملة حول العالم، وذلك بحسب ما ذكرته المنظمة اليوم الأربعاء في جنيف. وفي الدول ذات الدخل المرتفع، تراجع العدد قليل من نحو 112 مليونا إلى 111 في الفترة ما بين 2013 و 2017.

وأوضح تقرير المنظمة، الذي تم نشره قبل انعقاد مؤتمر أممي بمراكش الأسبوع المقبل، حيث سيتم توقيع ميثاق دولي لتنظيم الهجرة وحماية حقوق المهاجرين، أن الهجرة إلى الدول ذات الدخل المتوسط ارتفعت خلال هذه الفترة.

ويعيش ثلثا العاملين المهاجرين بالعالم في الدول الغنية، وتشمل دول الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع بسوق عمل داخلية لا حدود له. يذكر أن نحو ربع العاملين المهاجرين بالعالم يعيشون في غرب وجنوب وشمال أوروبا، يليهم 23% في أمريكا الشمالية و14% في المنطقة العربية.

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