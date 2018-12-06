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تدمير مخبأ للإرهابيين و6 قنابل تقليدية الصنع في الجزائر

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

دمرت قوات الجيش الجزائري، 6 قنابل تقليدية الصنع ومخبأ للجماعات الإرهابية، إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من ولايتي تيزي وزو والمدية شمالي البلاد. كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن قوة للجيش ضبطت مخبأ للذخيرة يحتوي على 20 قذيفة هاون عيار 82 ميلليمترًا.

كانت قوات للجيش قد اعتقلت 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من ولايات المدية، ووهران وميلة. كما دمرت مفارز أخرى، 12 مخبأ للإرهابيين تحوي ألبسة ومفروشات ومواد صيدلانية وأغراضا مختلفة، إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من ولايتي تيزي وزو وباتنة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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