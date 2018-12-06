مورينيو: سجلنا 4 أهداف.. ورسالة إلى جاري نيفيل

انتقد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها فريقه خلال مواجهة أرسنال، ولكنه في الوقت ذاته أشاد بروح لاعبيه.

يونايتد عاد من الخلف مرتين وتعادل على ملعبه أولد ترافورد بهدفين لمثليهما في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو في مقابلة مع التليفزيون البريطاني بعد المباراة: “أعتقد أن كل المنتمين للنادي يشعرون بالرضا. لعل الغضب يتملكنا بسبب النتيجة، وبسبب بعض الأخطاء، بعض اللحظات التي احتاجت إلى مزيد من الجودة”.

مضيفا: “ولكن علينا أن نشعر بالسعادة للروح التي أظهرها الفريق، وبالمجهودات المبذولة، مع التغييرات العديدة التي أجريناها في الفريق حتى يكون أكثر تماسكا بعد أن عانينا الكثير من المشكلات”.

مورينيو استعرض الأوضاع الصعبة للاعبيه الذين شاركوا: “في الخلف لعب فتى مباراته الأولى كأساسي (دالوت)، لعب إيريك (بايلي) دون أن يكتمل شفائه وبعد غياب طويل. سمولينج بدوره كان مصابا، وماركوس روخو خاض أول دقيقة له في الموسم، دارميان بدأ مباراته الثالثة. ولذا العديد من الأفراد عانوا من أوضاع صعبة، لكن الفريق تعاطى بشكل جيد”.

وواصل: “سجلنا 4 أهداف وتعادلنا 2-2. اليوم لعبنا جيدا ولكننا ألحقنا الضرر بأنفسنا، ارتكبنا أخطاء دفاعية، ولكن لعبنا بروح رائعة ومستوى مميز”.

كما أشاد بـ روخو رغم تسببه في هدف أرسنال الثاني: “ماركوس روخو لعب مباراة مميزة للغاية في رأيي”.

والأمر نفسه ينطبق على الظهير ديوجو دالوت: “دالوت عائد من عملية جراحية وبعدها انضم لمنتخب بلاده وخاض مباراتين في 3 أيام، ثم تعرّض لإصابة أخرى، ولكني أرى أن مانشستر يونايتد يمتلك ظهيرا أيسر لـ10 سنوات مقبلة”.

مختتما: “الفتى ديوجو رائع، على جاري نيفيل أن يعرف الآن أن مانشستر يونايتد يمتلك ظهيرا أيمن لـ10 سنوات، ظهير أيمن مميز للغاية”.

يونايتد يحتل المركز التاسع بـ22 نقطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا