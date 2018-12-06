ساري يوجه رسالة للاعبيه: خسرت الدوري الإيطالي رغم حصدي 91 نقطة

تعجّب ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي من سلوك لاعبيه خلال مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

تشيلسي فرّط في تأخره وخسر بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 15 من المسابقة.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: “أعتقد أننا كنا قادرين على اللعب بشكل لمدة 55 دقيقة. هدفهم الأول كان عرضيا لأننا كنا مسيطرين بشكل كامل على المباراة. فجأة تحوّلنا إلى فريق آخر، لا أعلم السبب. أنا قلق للغاية، ليس بسبب النتيجة، ولكن بسبب أننا لم نرد على هدفهم الأول، لم يصدر منا رد فعل على الإطلاق”.

وواصل تحسره: “ولكننا كنا قادرين على تسجيل 4 أو 5 أهداف في بداية الشوط الثاني، سنحت لنا فرص جيدة. ولا أريد الحديث عن الحكم، لن يكون ذلك صائبا، لأننا تحصلنا على الفرص بالفعل وأهدرناها”.

المدرب الإيطالي اعتبر أن فريقه غير قادر على منافسة المتصدر: “مانشستر سيتي في مستوى آخر، نحن لسنا في مستواهم في الوقت الحالي، علينا أن نلعب ونقاتل حتى نتواجد في المربع الذهبي. النتيجة صعبة، يتوجب علينا أن نحصد النقاط من كل مباراة. في الموسم الماضي خسرت الدوري الإيطالي رغم حصدي 91 نقطة، ولذا أنا على دراية كاملة بأهمية كل نقطة، من الصعب التواجد في المربع الذهبي”.

هل تم ارتكاب مخالفة في حق ويليان بالهدف الثاني؟

سؤال رآه ساري هامشيا: “لا أدري إن كان هناك مخالفة أم لا، ولكني أعتقد أنه من المهم أكثر أن نتحدث عن رد فعلنا بعد الهدف الأول، لم نكن نفس الفريق، لا أريد أن أتناقش إن كان هناك مخالفة على ويليان أم لا، هذا أمر لا يهمنا الآن. لعلها كانت لقطة مهمة في تحديد النتيجة، ولكني بالنسبة لي علي أن أفهم لماذا تبدّل الفريق بشكل مفاجئ، فقط بسبب هدف واحد. توجب علينا أن نلعب بنفس الشكل لنصف ساعة إضافية”.

تشيلسي سيواجه مانشستر سيتي في الجولة المقبلة: “مانشستر سيتي هو أفضل فريق في أوروبا، ربما في العالم، أعتقد أنه كان أفضل فريق في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. إن توجب أن تنافسهم لمدة 10 أشهر، فإنهم الفريق الأفضل في العالم. فقدنا الثقة بعد هذه المباراة، ولكن لعل هذا أفضل، أحيانا يظهر اللاعبون الكثير من الثقة الزائدة”.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بـ31 نقطة.

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