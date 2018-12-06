مالكوم يتعرض لإصابة ويغادر مباراة برشلونة باكيا

تعرّض مالكوم لاعب برشلونة لإصابة في الكاحل خلال مباراة فريقه أمام كولتورال ليونيسا بكأس ملك إسبانيا.

برشلونة هزم ضيفه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في إياب دور الـ32، وواصل حملة الدفاع عن لقبه.

اللاعب البرازيلي سجّل هدف فريقه الثالث في نهاية الشوط الأول، إلا أن نهاية المواجهة شهدت الجانب السلبي من يومه.

مالكوم حاول الضغط على أحد لاعبي ليونيسا بمنطقة جزاء الأخير في الدقيقة 83، ليفقد توازنه ويتعرض كاحله الأيمن لإصابة غادر على إثرها الملعب بكثير من الدموع.

الهدف الذي سجله مالكوم كان الأول له بشكل رسمي على ملعب كامب نو، بعد أن سجل في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان على ملعب جوزيبي مياتزا.

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