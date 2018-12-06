مواعيد مباريات الخميس 6-12-2018 والقنوات الناقلة.. قمة الزمالك والمصري وعودة كأس إسبانيا

يقدم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018 والقنوات الناقلة لها حيث نشهد إقامة العديد من المواجهات النارية.

ويلعب الزمالك ضد المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 للدوري وتذاع المواجهة على قناة أون سبورت. في تمام السابعة.

ويعود ريال مدريد للعب في كأس ملك إسبانيا ليخوض مباراة العودة في دور الـ32 أمام فريق مليلية. وتنقل قناة bein sports HD3 هذه المواجهة. في تمام الساعة الخامسة والنصف.

ويلعب فريق الاتفاق السعودي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري حسين السيد ضد القادسية في الجولة الـ12 للدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعة 6:25 مساء، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية.

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