كندا تلقي القبض على مسئولة في هواوي الصينية للاشتباه في انتهاكها العقوبات الأمريكية على إيران

ألقت السلطات الكندية القبض على رئيسة الشئون المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي تكنولوجيز" بطلب من السلطات الأمريكية، للاشتباه في انتهاكها للعقوبات التجارية المفروضة على إيران.

جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة "جلوب آند ميل" اليوم الخميس.

وذكرت الصحيفة أنه تم القبض على "مينج وانتشو"، التي تشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة "هواوي" وابنة مؤسس الشركة "رين تشينجفي" ، في فانكوفر، وتواجه إمكانية تسليمها إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل إيان ماكليود في بيان للصحيفة، إن مينج ألقي القبض عليها يوم السبت.

وأضاف أن هناك تحركات لتسليمها إلى الولايات المتحدة، وستكون هناك جلسة استماع للنظر في إمكانية الإفراج عنها بكفالة غدا الجمعة.

وتابع أن هناك حظر نشر في هذه القضية ومن ثم ليس بإمكانه تقديم المزيد من المعلومات.

وكانت الصحيفة نقلت عن مصدر مطلع لم تكشف عنه، أن سلطات إنفاذ القانون الأمريكية تقول إن مين حاولت التحايل على الحظر التجاري الأمريكي المفروض على إيران، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا