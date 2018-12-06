ممثلو برقة وطرابلس وفزان في لقاء مركز الحوار الإنساني بتونس

ايوان ليبيا – وكالات :

قال مصدر مطلع، إن لقاء مركز الحوار الإنساني الذي سوف يعقد اليوم الخميس في مدينة طبرقة التونسية سيحضره «ممثلين عن برقة وطرابلس وفزان».

وكشف المصدر إن « فتحى المجبرى وفوزى العقاب وعبدالرحمن العبار ونورى العبار وحسنى بى ومحمود جبريل ومحمد الزوى وعيسى العريبي».

وأضاف: «أما ممثلي طرابلس فهم فوزى النويرى وعبدالسلام ناصية ومحمد صوان وعبدالرحمن السويحلى وعلى الدبيبة وفوزى عبدالعال وجمعة القماطى وربيعة بوراص».

ولفت المصدر إلى أن «ممثلي فزان هم عبدالرحمن شلقم وموسى الكونى وإبراهيم بوخزام والشيباني بوهمود».

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