روسيا وبريطانيا تقدمان ورقة مشتركة حول استخدام الأسلحة البيولوجية

اتفاقية دولية شاملة[إنترنت]أعدت سلطات ​روسيا​ و​بريطانيا​ ورقة مشتركة بشأن الرد على استخدام الأسلحة البيولوجية السمّية.

وأثناء اجتماع في جنيف، أشار مدير قسم عدم الانتشار ومراقبة الأسلحة ب​الخارجية الروسية​، فلاديمير يرماكوف إلى أن “الورقة المشتركة تتضمن مقترحات بشأن الترويج لفكرة الفرق البيولوجية الطبية المتجولة”، لافتاً الى أن “تقديم الورقة ومناقشتها سيجريان يوم الخميس 6 كانون الاول”.

وتابع أن المعاهدة تعتبر “اتفاقية دولية شاملة لا تخضع أهميتها بالنسبة لضمان ​الأمن​ الدولي للمراجعة”، مؤكدا أن روسيا “تدعو دائما إلى بناء عملية تفاوضية في إطار المعاهدة بهدف تحسين تنفيذ بنودها كافة”.

وأشار إلى عدم جواز “تجزئة العمليات الدولية، ناهيك عن أي محاولات لاستبدال عمل الدول التفاوضي الجاري ضمن إطار المعاهدة بنشاطات بديلة للبيروقراطية الدولية لا تخضع للمساءلة أمام الدول”.

