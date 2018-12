الشرطة الكندية تعتقل المديرة المالية لـ “هواوي”

قامت الشرطة الكندية، أمس الأربعاء، باعتقال المديرة المالية لشركة هواوي في فانكوفر، تمهيدًا لترحيلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الاشتباه بأنها انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران.

أن المديرة المالية لشركة هواوى في فانكوفر “منج وانزو”، اعتقلت في الأول من ديسمبر الحالي، ومن المنتظر أن تعرض على المحكمة يوم الجمعة المقبل.

جدير بالذكر أن وانزو مينج هي عضو بمجلس إدارة الشركة وابنة مؤسسها رين شنج، وتلك الشركة تعد واحدة من أكبر مصنعي معدات الاتصالات في العالم، للتعقيب.

