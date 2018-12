اندلاع مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في ضاحية “سيدي بوزيد” في تونس

قالت وسائل إعلام محلية إن “مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين تجددت بعد عدة ساعات من اندلاعها بشكل محدود في عدد من الأحياء”.وأضرم المحتجون النار في الإطارات ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة والزجاجات، ما دفع رجال الأمن إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين. ويطالب المحتجون بإطلاق سراح ناشطين. وتخشى السلطات من توسع الاحتجاجات إلى أحياء “أولاد شبلي، والفرايجية، والرفالة”، ومدينة “منزل بوزيان”. وشهدت مدينة سيدي بوزيد تعزيزات أمنية مشددة، وسط اتهامات لـ”أطراف مجهولة بتحريك مجموعات شبانية ضد التواجد الأمني في المنطقة”.

