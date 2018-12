الحريرى: الجيش اللبنانى هو المعنى بتأمين الحدود

قال رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، إن حكومة بلاده حريصة على التزاماتها تجاه سيادتها وسلامة حدودها، وتأكيدها على عدم خرق القواعد القائمة وفقا للقرار 1701.

وأضاف الحريرى – فى بيان أصدره المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة وأوردته الوكالة الوطنية للإعلام، الأربعاء – أن ما يقوم به الجانب الإسرائيلى من خلال خرقه المستمر للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية، يشكل مخالفة مكشوفة ومرفوضة لتلك القواعد، وهو ما فنده الجانب اللبنانى فى الاجتماع الذى عقد برئاسة قائد قوات الطوارئ فى رأس الناقورة، والذى سيكون محل متابعة من الحكومة اللبنانية مع الأطراف المعنية فى الأمانة العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء فى مجلس الأمن الدولي. ورأى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى أن التطورات التى تشهدها الحدود الجنوبية، يجب ألا تشكل سبباً لأى تصعيد، وهو ما يريده لبنان ويسعى إليه مع كافة الجهات الدولية والصديقة المعنية بذلك.

