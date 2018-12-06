مطار بننيا الدولي:استئناف الرحلات خلال ساعات

ايوان ليبيا – وكالات :
أكد المدير الإداري لمطار بننيا الدولي، أسامة بن منصور، ” إن صالة المطار غرقت بسبب مياه الأمطار ، ووصل منسوب المياه داخله إلى متر ونصف”.
وأكمل بن منصور ، خلال تصريحات تليفزيونية، ” المطار أعلن إيقاف الرحلات بشكل فعلي وإعلان تعليقها،وتشكيل فريقا للعمل للتعامل مع الأزمة وسحب المياه منه”.
وأوضح، ” أن العمل جارٍ على السيطرة على المياه وتنظيف الصالة والتفتيش على المنظومات، و المطار سيعود لعمله وتسيير الرحلات خلال الساعات القادمة وأنهم سيحاولون أن يتم استئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن”.
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