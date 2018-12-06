ايوان ليبيا – وكالات

بطارية السيارة من إحدى الأجزاء الشديدة الأهمية في السيارة ، و ذلك راجعاً إلى كونها بمثابة القلب الخاص بالسيارة ، و جوهرها الأساسي فالسيارة بدون بطارية لا يكون لديها أي قدرة على التحرك ، و بالتالي تفقد وظيفتها الأصلية .

إذاً فما هو العمر الافتراضي لبطارية السيارة ، و ما هي العوامل المؤثرة في عمر البطارية ، و ما هي أهم القواعد ، و الإرشادات الواجب إتباعها لإطالة عمر البطارية الخاصة بالسيارة .

العمر الافتراضي لبطارية السيارة :-

في العادة يكون الغمر الافتراضي لبطارية السيارة هو من (سنتان) إلى ثلاثة سنوات بينما يوجد بعض الأنواع من البطاريات قد تستمر في العمل لمدة زمنية قدرها (5) سنوات ، و من المفضل الاحتفاظ بالضمان الخاص بالبطارية .

و ذلك راجعاً إلى إمكانية حدوث أي مشكلة بها فبالتالي يمكنك اللجوء إلى المصنع بكل سهولة ، و من الأفضل القيام باستبدال البطارية كل مدة زمنية قدرها (سنتان ، و نصف) ، و ذلك يكون تلافياً لحدوث أي مشاكل بها .

العوامل المؤثرة في عمر البطارية :-

عمر البطارية في الأساس يعتمد على التصميم الخاص بها إلى جانب نوعية السيارة هذا بالإضافة إلى التصميم الخاص بالدائرة الكهربائية في السيارة حيث أنه يوجد الكثير من أنواع السيارات التي تستهلك الطاقة الكهربائية من بطارية السيارة .

ثم تقوم بإعادة ما تم استهلاكه من خلال الدوران الخاص بالمحرك هذا بالعلاوة إلى التاريخ الخاص بإنتاج البطارية ، و درجة حرارة الجو سواء في خلال فصل الصيف أو فصل الشتاء ، و درجة سخونة المحرك إلى جانب الطبيعة التخزينية لبطارية السيارة، أو قرب انتهاء العمر الخاص ببطارية السيارة ، و ذلك يكون من خلال عداد البطارية بالإضافة إلى بطئ تشغيل السيارة.

أهم القواعد ، و الإرشادات الواجب إتباعها من أجل إطالة العمر الافتراضي لبطارية السيارة :-

يوجد عدداً من الإرشادات ، و القواعد الواجب الالتزام بها من أجل إطالة عمر بطارية السيارة ، و من أهمها :-

1- من أجل تنظيف الجسم الخاص ببطارية السيارة أبدأ أولاً بنزع كابلات الشحن ، و من ثم قم بتنظيف جسم البطارية باستخدام قطعة من القماش ، و النشادر .

2- يجب الحرص على نظافة الأقطاب الخاصة بالبطارية ، و من ثم العمل على إزالة أوساخ أو تكلس متراكم عليها ثم قم بتشحيم أقطاب البطارية .

3- لإطالة العمر الخاص بالبطارية سيكون عليك الإقلال من استخدام هذه الأجهزة المستهلكة للبطارية داخل السيارة ، و ذلك بقدر الإمكان ، و بشكل خاص هذه الأجهزة ذات الجهد الكهربائي القوي .

4- قم بملاحظة مقدار انخفاض الماء المقطر للبطارية ، و تفقد النسبة الخاصة بالماء المقطر في كل عين من عيون البطارية ، و بإمكانك القيام بشراء عبوة ماء مقطر ، و تعويض الجزء الناقص من الماء المقطر مع مراعاة عدم استعمال الماء العادي في هذا الأمر .

5- لا تقوم بغسيل جسم البطارية باستخدام الماء مع مراعاتك لعدم تعريض البطارية للسوائل أو لعملية الغسيل المستمر .

6- عند قيامك بشراء بطارية جديدة أو في حالة استبدالك للبطارية القديمة عليك مراعاة التشابه ، و التوافق في القدرة ، و الأداء علاوة على التحمل فيما بين البطارية الجديدة ، و البطارية القديمة .

7- في حالة قيامك بركن السيارة لمدة زمنية طويلة أحرص على تشغيلها أو حتى قم بتسخينها بعدد مرة كل يومان أو مرة واحدة كل أسبوع ، و خصوصاً في فصل الصيف .

8- لا تقوم بشحن بطارية السيارة أكثر من مرة حيث يقلل ذلك من عمر بطارية سيارتك ، و ذلك راجعاً إلى تقليل حامض البطارية مع الشحن .

9- أفحص كوابل البطارية ، و ذلك في حالة إذا كانت متسخة أو يوجد بها أي شقوق أو تلف إذ سيكون عليك في هذه الحالة استبدالها ، و بشكل سريع مع مراعاة عدم ملامسة كوابل البطارية لجسم السيارة .

10- أحرص على أن تكون بطارية السيارة مثبتة بشكلاً مناسباً مع مراعاة أن تكون أطراف البطارية مثبتة دون اهتزاز .

11- أجري فحصاً للأداء الخاص بالدينامو ( قدرة المولد) ، و ذلك بعدد مرة واحدة في السنة على أقل تقدير ، و ذلك من أجل قياس قدرة الشحن الذي يغذي البطارية بالكهرباء ، و استبدله في حالة إذا كان لا يعمل بشكل جيداً ، و يوجد به مشكلة ما تؤثر على البطارية .

12- في حالة حدوث توقفاً مفاجئاً للسيارة ، و بشكل أكثر من ثلاثة مرات في الأسبوع الواحد فهذا يعني أنه قد حان الوقت لاستبدال البطارية .

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