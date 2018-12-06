السويد تستضيف جولة جديدة من محادثات السلام اليمنية اليوم

تستضيف السويد اليوم الخميس جولة جديدة من محادثات السلام اليمنية في مسعى من قبل الأمم المتحدة لإنهاء الصراع القائم منذ نحو 4 أعوام الذي دفع اليمن إلى شفا مجاعة.

ووصل وفد حكومي يمني إلى السويد أمس الأربعاء ، غداة وصول وفد من المتمردين الحوثيين برفقة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث.

وينتظر أن تركز مباحثات السويد على إجراءات بناء الثقة بين الجانبين وإعادة فتح مطار صنعاء ورفع الحصار الحوثي على مدينة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن وإنهاء تفاصيل اتفاق تبادل الأسرى الذي وقعه الجانبان مؤخرا.

وفشلت مساعي جريفيث في إجراء محادثات بين الجانبين في جنيف في سبتمبر الماضي بسبب عدم حضور وفد الحوثيين.

وينظر الكثير من اليمنيين بعين التفاؤل لما يمكن أن تتمخض عنه محادثات السويد.

ويقول محمد إسماعيل ، وهو من سكان صنعاء: "هناك الكثير من التفاؤل هذه المرة، بخاصة بعدما استشعر الجميع الآن الحاجة لإنهاء الأزمة التي تركت آثارها على المستوى الإنساني والمالي والنفسي".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا