مورينيو: لا تقارنوا فريق يونايتد الحالي بفريق الماضي

رفض جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد مقارنة الجيل الحالي من اللاعبين بالجيل السابق الذي حقق العديد من الأمجاد مع الشياطين الحمر.

يونايتد حقق تعادلا ثمينا أمام أرسنال يوم الأربعاء بهدفين لمثلهما في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومورينيو تحدث عن عدم توجب المقارنة بين لاعبي الفريق الحاليين ولاعبين في الماضي القريب حققوا العديد من البطولات تحت قيادة أليكس فيرجسون.

وقال في تصريحات صحفية عقب المواجهة: “أرفض محاولات الناس للمقارنة بين هذا الفريق والفريق الذي ضم روي كين وفان نيستلروي ونيمانيا فيديتش. أعطونا الوقت والمساحة”.

وأضاف “سعيد بقلب وروح الفريق ولكننا لا نتمتع حتى الآن بالاستمرارية، ومباراة أرسنال كانت على نفس الحال ولكن مع روح عظيمة”.

وتابع “اللاعبون كانوا على استعداد للذهاب والقتال بقوة، الفريق يستحق المديح، البعض منهم لم يلعب منذ بداية الموسم، وأرسنال كانوا فقط خطيرين عندما فقدنا الكرة في أماكن سيئة”.

وأتم “لكي أعطي اسما فماركوس راشفورد أعطى كل شيء من أجل القميص، ولكن حتى من مقاعد البدلاء كان يمكنك الشعور بالقليل من الجزع عندما تأتي الكرة في ثلثنا الدفاعي”.

يونايتد يحتل المركز التاسع بـ22 نقطة.

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