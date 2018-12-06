قائمة ريال مدريد – سولاري يستبعد نجوم الصف الأول أمام مليلية

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة مليلية بإياب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا اليوم الخميس.

مباراة الذهاب انتهت بانتصار الملكي برباعية نظيفة، والتأهل إلى دور الـ16 قد يكون مسـألة وقت ليس أكثر أمام الفريق القادم من القسم الثالث.

واستبعد سولاري أبرز لاعبي الفريق خلال اللقاء، وهم: الحارس تيبو كورتوا وسيرخيو راموس ومارسيلو وتوني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وكريم بنزيما.

وشهدت القائمة تواجد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيورز، وجاءت كالآتي.

📝 ¡Estos son los 20 convocados para el partido contra @UDMelilla! #RMCopa | #HalaMadrid pic.twitter.com/FGhSIArBvO

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