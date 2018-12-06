جريفيث: لم نخرج من دائرة المناقشات ولم نصل للمفاوضات حول اليمن

قال المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث، فى مؤتمر السلام المنعقد بالسويد، اليوم الخميس، "إن هناك حاجة بالتحرك فورا خلال هذه المشاورات، ونتطلع لسبل الخروج من الأزمة، ولازلنا فى طور المناقشات ولم نصل للمفاوضات".

على جانب آخر، طالب وزير الخارجية اليمني ميليشيات الحوثي الانسحاب من الساحل الغربي، وتسليم الحديدة وميناءها إلى الحكومة الشرعية، مضيفاً أنه تم الاتفاق على إبعاد العدد الزائد من المشاركين في وفد الحوثي.

وانعقدت فى السويد اليوم، جولة جديدة من محادثات السلام اليمنية، في مسعى من قبل الأمم المتحدة لإنهاء الصراع القائم منذ نحو 4 أعوام، الذي دفع اليمن إلى شفا مجاعة.

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