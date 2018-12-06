وصول 953 سيارة من كوريا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، اليوم الخميس وصول السفينة «ڤايكنج درايڤ» التابعة لشركة التوكيلات الملاحية وعلى متنها 953 سيارة من كوريا الجنوبية.

وكانت إدارة ميناء بنغازي البحري، أعلنت أغسطس الماضي وصول السفينة «سلفر مون»، التابعة لوكالة «الهيبلو» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 1717 سيارة قادمة من أوروبا.

ووصلت في منتصف يونيو الماضي السفينة «سلفر صن» على متنها 2087 سيارة مستعملة قادمة من أوروبا.

كما وصلت إلى ميناء البريقة البحري، في مايو الماضي، الباخرة «Grande Sicilia» التي تحمل على متنها 774 سيارة مستعملة لصالح مواطنين وتجار.

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