ديلي ميل: ضربة لأرسنال.. روب هولدنج يغيب لنهاية الموسم بسبب الرباط الصليبي

تلقى أرسنال ضربة موجعة بإصابة مدافعه روب هولدنج بقطع في الرباط الصليبي يغيب على إثره لنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس أن مدافع أرسنال لن يكون بمقدوره المشاركة مع المدفعجي حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم يعلن أرسنال حتى الآن تفاصيل الإصابة بشكل رسمي.

وكان هولدنج تلقى الإصابة خلال لقاء أرسنال أمام مانشستر يونايتد أمس الأربعاء في ملعب أولد ترافورد لحساب الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ولم يستطع هولدنج إكمال المباراة نظرا للإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن توتنام صاحب المركز الثالث.

وشارك اللاعب صاحب الـ23 عاما مع أرسنال في 16 مباراة بكل البطولات خلال الموسم الجاري ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا