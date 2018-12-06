ليفربول يعلن تشخيص الإصابة القوية لجو جوميز ومدة غيابه

أعلن ليفربول إصابة مدافعه جو جوميز بكسر في أسفل قدمه اليسرى بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها عقب إصابته في لقاء الفريق أمام بيرنلي.

وفاز ليفربول على بيرنلي في ملعب تيرف مور أمس الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي حيث شهدت المباراة مغادرة جو جوميز لها مصابا.

وأوضح الموقع الرسمي للحُمر أن جوميز سوف يغيب لفترة تصل إلى ستة أسابيع مع متابعة مدى تطور حالته خلال تلك الفترة لمعرفة إن كان سيعود مبكرا أم سيتأخر موعد عودته.

وشارك اللاعب صاحب الـ21 عاما مع ليفربول خلال الموسم الجاري في 18 مباراة في كل البطولات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي متصدر المسابقة.

اقرأ أيضا:

رئيس المقاصة لـ في الجول: المفاوضات حول محمود وحيد مازالت جارية

عمرو بركات لـ في الجول: جلسة مع الأهلي تحدد مصيري في يناير

السر وراء الريمونتادا

بيان رسمي – رئيس المقاصة: انتقال تراوري الي بيراميدز رسميا خلال 24 ساعة

بيليه: كيف يمكنكم مقارنة مارادونا بميسي الذي يسدد بقدم واحدة فقط؟

الشحات على رأس قائمة العين في كأس العالم للأندية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا