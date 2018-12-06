كوم والخنيسي على رأس قائمة الترجي في كأس العالم للأندية

أعلن معين الشعباني مدرب الترجي التونسي، عن القائمة التي ستخوض منافسات كأس العالم للأندية 2018 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الترجي يخوض البطولة بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا على حساب الأهلي، ويشارك للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2011.

وضمت القائمة العناصر المؤثرة التي ساهمت في تتويج الترجي بلقبه الإفريقي، وعلى رأسهم سعد بقير وأنيس البدري وفرانك كوم وطه ياسين الخنيسي.

الترجي سيلعب مباراته الأولى في الدور ربع النهائي يوم 15 ديسمبر الجاري في إمارة العين، أمام الفائز من العين الإماراتي وتيم ويلينجتون النيوزيلندي.

قائمة الترجي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية – رامي الجريدي – علي جمال

الدفاع: علي المشاني – أيمن محمود – شمس الدين الذوادي – خليل شمام – سامح الدربالي – إيهاب المباركي – حسين ربيع – محمد أمين مسكيني

الوسط: آدم رجايبي – محمد علي منصر – فوسيني كوليبالي – سعد بقير – أيمن بن محمد – غيلان الشعلالي – فرانك كوم

الهجوم: أنيس البدري – بلال الماجري – يوسف البلايلي – هيثم الجويني – طه ياسين الخنيسي

تعرّف على قائمة ريال مدريد من

تعرّف على قائمة العين بقيادة حسين الشحات من

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا