الجيش الأمريكي ينفذ طلعة غير عادية فوق أوكرانيا

قال الجيش الأمريكي اليوم الخميس إنه نفذ طلعة "غير اعتيادية" فوق أوكرانيا بموجب اتفاقية السماوات المفتوحة للتأكيد على التزامه تجاه كييف بعد احتجاز روسيا ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة ساحل القرم.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان "هجوم روسيا غير المبرر على سفن البحرية الأوكرانية في البحر الأسود قرب مضيف كيرتش تصعيد خطير يأتي ضمن نهج من النشاط الذي ينطوي على استفزاز وتهديد".

وأضاف البيان "الولايات المتحدة تسعى لعلاقة أفضل مع روسيا لكن هذا لن يحدث مع استمرار أفعالها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وأماكن أخرى".

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