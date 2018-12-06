اعتقال 146 شخصا بالقرب من مدرسة فرنسية

أكد مصدر في الشرطة الفرنسية اليوم الخميس إلقاء القبض على نحو 146 شخصا، يبدو أنهم من طلبة المرحلة الثانوية، بالقرب من إحدى المدارس الواقعة خارج العاصمة الفرنسية، باريس.

وقال المصدر: إن الاعتقالات جرت بعد وقوع أعمال تخريب في بلدة مانت-لا-جولي.

وأفادت وسائل إعلامية محلية بأن هناك مدارس ثانوية أخرى في منطقة باريس، وفي مناطق أخرى بأنحاء فرنسا، شهدت أيضا تجمعات للطلبة وإقامة حواجز.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن شكاوى الطلبة تضمنت القيام بإصلاحات للتعليم، وتوفير منصة إلكترونية جديدة من أجل تخصيص أماكن في الجامعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الطلبة كانوا يرغبون في إظهار دعمهم لحركة "السترات الصفراء"، ضد فرض زيادة الضريبة على البنزين والديزل.

ومن جانبه، أرجأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس الأربعاء، زيادة الضرائب على البنزين والديزل، والتي كانت السبب وراء حركة "السترات الصفراء"، التي شهدت إقامة حواجز والقيام باحتجاجات في أنحاء فرنسا منذ منتصف نوفمبر الماضي.

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