إصابة 6 ضباط شرطة خلال اشتباكات بمظاهرة في كتالونيا

اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في مدينة جيرونا، في إقليم كتالونيا الإسباني في الذكرى الأربعين لإقرار الدستور الإسباني.

وأعلن التلفزيون الإسباني، اليوم الخميس، أن ستة ضباط شرطة على الأقل أصيبوا خلال الاشتباكات، وتم القبض على شخص واحد.

ووصف المتظاهرون أنفسهم بأنهم "مناهضون للفاشية".

وكان الاحتجاج يهدف إلى منع مظاهرة أخرى، كان من المخطط أن تحتفل بذكرى إقرار الدستور ويدعمها حزب "فوكس" اليميني من بين آخرين.

يشار إلى أن حزب فوكس ملتزم بشدة بوحدة إسبانيا ويعارض بشدة تطلعات الاستقلال في كتالونيا.

وتأسس الحزب عام 2013، وحقق نجاحًا قبل أيام قليلة في الانتخابات الإقليمية في منطقة الاندلس، حيث فاز بشكل مفاجئ بـ 12 مقعدًا في برلمان إشبيلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا