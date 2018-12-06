جماعة الشباب المتشددة تقتل 9 عسكريين بينهم قائدان كبيران جنوب الصومال

قال مسؤول أمني بالصومال، اليوم الخميس إن جماعة الشباب المتشددة قتلت تسعة عسكريين على الأقل بينهم قائدان كبيران.

وأضاف المسؤول الأمني البارز محمد حسن، إن العسكريين لقوا حتفهم في انفجار قنبلة على جانب الطريق أثناء المرور في دورية قرب بلدة ماركا الساحلية في إقليم شبيلي السفلى جنوبي الصومال.

وأضاف حسن: "لقد فقدنا شخصيات بارزة من القوات المسلحة في البلاد".

وأشار إلى أن أربعة عسكريين آخرين أصيبوا في الانفجار.

وأعلنت حركة الشباب مسئوليتها عن الانفجار عبر محطة الأندلس الإذاعية الموالية لها، بعد وقت قليل من شن الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من إعلان القوات الأمريكية قتل أربعة مسلحين في غارة جوية في إقليم شبيلي السفلي.

وتقوم حركة الشباب، المرتبطة بشبكة القاعدة الدولية، بشن هجمات منتظمة داخل الصومال الواقعة شرق إفريقيا، والتي تعاني من الاضطرابات.

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