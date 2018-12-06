الاتحاد الأوروبي يتخلى عن مشروع لإنشاء قوة حرس حدود مشتركة

أعلنت الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن هدف تعبئة 10 آلاف عنصر من حرس الحدود تحت الراية الأوروبية بحلول العام 2020 "غير قابل للتحقيق"، مؤكدة على تحفظات الدول الأعضاء حول مشروع للمفوضية لمواجهة الهجرة غير المشروعة.

وقال وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل خلال اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل إن طموحات المفوضية الأوروبية "تتخطى في الواقع إطار ما هو قابل للتحقيق".

وأضاف: "أعتقد أن رقم 10 آلاف جيد جدا لكن السؤال يبقى كيف نجمع هذا العدد وفي أي فترة زمنية".

وفي سبتمبر، اقترحت المفوضية الأوروبية تعزيز بشكل كبير بحلول العام 2020 وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (الاسم الجديد لفرونتكس) وترغب في تجهيزها بمعداتها الخاصة وبولاية موسعة

ووافق وزراء الداخلية الأوروبيون، الخميس، في بروكسل على السماح لفرونتكس بالمشاركة في عمليات إبعاد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية والتدخل في دول غير أوروبية بما في ذلك بلدان إفريقية.

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