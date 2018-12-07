سفير سويسرا بالقاهرة: لنا تاريخ من التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع مصر منذ 40 عاما

أكد سفير سويسرا بالقاهرة، بول جارنييه، أن سويسرا فى مصر لها تاريخ من التعاون الاقتصادى والاجتماعى منذ 40 عاما، وتتطلع لمزيد من النتائج المثمرة، مضيفا، نسعى أن نعمل معا لتحقيق زيادة فى التقدم بين مصر وسويسرا، لأننا شركاء معا فى التنمية.

وقال: شاهدنا الإصلاح الاقتصادى ومختلف الإصلاحات التى شهدتها مصر، وهى تعد ركيزة أساسية وأمر ملهم جدا.

جاء ذلك فى كلمته، مساء اليوم الخميس، في ورشة العمل الخاصة بتوقيع بروتوكول تعاون بين كل من، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET مصر التابع لوزارة التربية والتعليم، بحضور محمد مجاهد، نيابة عن وزير التربية والتعليم، طارق شوقى، وجون مارى، ممثلا عن المفوضية الأوروبية، نيابة عن سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، إيفان سوركوش، ومدير المعهد السويسرى للتدريب والتعليم، انتيجى باراباش.

وأعرب جارنييه، عن سعادته لمشاركة بلاده فى برنامج TVET الذى يتعاون الجميع من أجل نجاحه، مضيفا، يسرنا أن نساهم فى هذه الفعالية.

وأشار، إلى أن غالبية المراهقين والشباب فى سويسرا يأتى التدريب المهنى لهم بعد المرحلة الثانوية، وهذا النظام يمثل احتياجات لسوق العمل، مؤكدا، أن البرامج التدريبية مطلوبة لسوق العمل.

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