قناة تليفزيونية بريطانية أخرى تلغي خطتها لاستضافة مناظرة بين ماي وكوربين

قررت قناة (آي تي في)، الخميس، عدم المضي قدما في بث مناظرة بين رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى وزعيم حزب العمال المعارض جيريمى كوربين، بعد أن أمضى الجانبان أياما في الجدال حول قبول أو رفض عرض من بي بي سي،أو من (أى تي في)، وفقا لما ذكرته وكالة برس أسوسيشن.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أعلنت يوم الثلاثاء إلغاء خطتها لاستضافة المناظرة المقررة يوم الأحد.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قالت (بي. بي. سي) إن ماي "قبلت عرض المشاركة في المناظرة" المقررة في التاسع من ديسمبر، أي قبل يومين من تصويت البرلمان على مشروع الاتفاق.

وكانت ماي تعرضت لانتقادات لرفضها المشاركة في مناظرة تليفزيونية تمثل عرفا معتادا، قبل الانتخابات المبكرة التي دعت إليها العام الماضي.

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