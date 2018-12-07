ارتفاع محصلة قتلى انفجار مصنع بعاصمة الدومينيكان إلى خمسة

ذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس، أن عدد قتلى انفجار شركة للمنتجات البلاستيكية في جمهورية الدومينيكان ارتفع إلى خمسة أشخاص، علاوة على عدد غير معروف من الأشخاص مازالوا في عداد المفقودين.

وذكرت صحيفة "دياريو ليبري" أن 100 شخص آخرين أصيبوا في الانفجار الذي وقع في العاصمة سانتو دومينجو يوم الأربعاء.

وتسبب الانفجار في تدمير جزء كبير من مبنى مصنع "بوليبلاس" والمنشآت المحيطة به كما ألحق أضرارا بالشقق والسيارات المجاورة.

ومن بين الجرحى طفل عمره 11 يوماً كان في منزله، بالإضافة إلى تسعة أطفال و 13 شخصا بالغاً كانوا في مدرسة قريبة.

وشعر السكان بالانفجار في عدة أنحاء من المدينة، بما في ذلك القصر الرئاسي. وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد سحب دخان بسماء وسط المدينة.

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