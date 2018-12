في بلد لاتحمل فيه الشرطة أسلحة.. الشرطة النرويجية تفكك قنبلة

أعلنت الشرطة النرويجية، الخميس، أنها أبطلت مفعول قنبلة مدمرة على الأرجح، أرسلت إلى أحد مراكزها، في حادثة نادرة في هذا البلد.

وقد أخلي مركز الشرطة في جنوب شرق أوسلو، صباح الأربعاء، بعدما اشتبه موظف فيه بطرد، وتبين أن هذا الطرد يحوي عبوة ناسفة يدوية الصنع كان يفترض أن تنفجر عند فتحه.

وقال المفوض في الشرطة، ستيفن هاسلدال، في مؤتمر صحفي: “إنها قنبلة حقيقية كان يمكن أن تستهدف جرح أشخاص”.

وأضاف: “إنها جريمة بالغة الخطورة، ونرى فيها هجومًا على الشرطة كان يمكن أن يسبب خسائر”.

وتمكن خبراء المتفجرات من إبطال مفعول العبوة، فيما قالت الشرطة إنها لا تشتبه بأحد في هذه المرحلة.

ونادرًا ما تجري حوادث مماثلة في النرويج، حيث الشرطة تحظى بالاحترام ويتنقل عناصرها عادة بلا سلاح.

