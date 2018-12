بدعم 277 نائبًا.. البرلمان الأكوراني يُنهي معاهدة مع روسيا

أنهى البرلمان الأوكراني بصورة رمزية، اليوم الخميس، معاهدة صداقة وتعاون مع روسيا، بعد أزمة مستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام، ومواجهة عسكرية في مضيق كيرتش أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وحصل هذا التدبير الذي اقترحه الرئيس بترو بوروشنكو، على أن يدخل حيز التطبيق في نيسان/أبريل المقبل، على دعم 277 نائبًا، علمًا بأن الحد الأدنى الضروري هو 226 نائبًا. وبذلك ترفض أوكرانيا تجديد هذه المعاهدة التي دخلت حيز التطبيق في نيسان/أبريل 1999، ويفترض أن تمدد بصورة تلقائية كل عشر سنوات. وقد أوقفت روسيا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر ثلاث سفن حربية أوكرانية كانت تحاول التسلل من البحر الأسود إلى بحر آزوف، وأسرت بحارتها الـ24. وهذه أول مواجهة عسكرية مفتوحة بين موسكو وكييف منذ أن ضمت روسيا في 2014 شبه جزيرة القرم الأوكرانية، واندلاع نزاع مسلح في بداية السنة نفسها شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا. وتتهم كييف والغرب روسيا بالتحريض على هذه الحرب التي أسفرت عن أكثر من 10 آلاف قتيل، وبدعم الانفصاليين عسكريًا، إلا أن موسكو تنفي ذلك نفيًا قاطعًا.

