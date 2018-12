دعا مسؤول نقابي في تونس المعلمين إلى تجهيز “السترات البيضاء” والاستعداد لاحتجاجات تشبه التي يقوم بها ذوي “السترات الصفراء” في فرنسا، بسبب خطة الحكومة لتقليل الأجور.

وقال الكاتب العام للنقابة العامّة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “يبدوا أنه اختار سياسة الأرض المحروقة، جهزوا ستراتكم البيضاء”، موجها كلامه إلى وزير التربية حاتم بن سالم. وفي لقاء مع إذاعة “شمس إف إم” المحلية، قال اليعقوبي إن أصحاب “السترات البيضاء”، في إشارة إلى المعلمين، جاهزون للاحتجاج. وأضاف: “إذا تم المساس بأجور المدرسين وحرمانهم من رواتبهم وتجويع أبنائهم، فإن ثمن الجوع لن يكون إلا الشارع”. وكان المسؤول النقابي يرد على تصريحات الوزير بن سالم، الذي هدد بالاقتطاع من أجور المدرسين. والتوتر قائم بين الحكومة وقطاع التعليم منذ 3 سنوات، بسبب خلافات حول الزيادة في المنح الخاصة والترقيات المهنية، وتدني ظروف العمل في المؤسسات التعليمية، بجانب اتهام النقابة لوزارة التربية بالتنصل من اتفاقات سابقة. ويعاني قطاع التعليم العمومي في تونس من متاعب ترتبط بتدهور البنية التحتية ونقص المدرسين، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم، والتي قدرت بنحو 100 ألف منقطع سنويا. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل نفذ قبل نحو أسبوعين إضرابا عاما، شمل أكثر من 650 ألف موظف إثر تعثر المفاوضات مع الحكومة لرفع الأجور. وقرر الاتحاد الدخول في إضراب عام آخر في القطاع العام يوم 17 يناير المقبل.

