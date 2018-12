ايرلندا وبوليفيا تتقدمان بمشروع قرار مضاد لقرار أميركي بشأن “حماس”

تقدمت أيرلندا و​بوليفيا​ بمشروع قرار إلى ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ مضاد لمشروق قرار أميركي يدين حركة “حماس” الفلسطينية ويطالبها بـ”نبذ العنف”.

ووزّع مشروع القرار الأيرندي البوليفي على صحفيين في مقر ​الأمم المتحدة​ ب​نيويورك​، وتضمن تعديلات على مشروع القرار الأميركي، الذي تقرر سابقًا التصويت عليه في وقت لاحق الخميس.

وستشهد الجلسة ذاتها التصويت على مشروع القرار الأيرندي البوليفي، ويحمل اسم “سلام عادل ودائم وشامل في ​الشرق الأوسط​”، ويدعو إلى تحقيق حل للقضية الفلسطينية استنادًا إلى القرارات ذات الصلة، بما فيها قرار ​مجلس الأمن​ 2334، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في ​الضفة الغربية​ و​القدس الشرقية​.

