اعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم ، أن معارضة الولايات المتحدة للوثائق الروسية لمنع انتشار الأسلحة في الفضاء، تدل على أن واشنطن تهدف لتعطيل النظام القائم للرقابة على التسليح ومنع انتشار الأسلحة في الفضاء.

وجاء في بيان الخارجية: “الإشارة التي أثارت القلق، كانت هدم واشنطن التوافق الذي كان محفوظا بعناية في السنوات الأخيرة حول القرار المشترك بشأن “تدابير الشفافية وتعزيز الثقة في النشاط في الفضاء”.

وتابعت “نقيم التغير الحاد في موقف واشنطن بشأن هذه الوثيقة، والتحول من أقصى أشكال دعمها، والاشتراك في صياغتها، للتصويت بالرفض، كاستعراض آخر لسعي واشنطن لتعطيل النظام القائم للرقابة على التسليح ومنع الانتشار والإعاقة الشديدة لأية خطوات إيجابية في هذا المجال”.

The post واشنطن تهدف لتعطيل نظام الرقابة على الأسلحة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا