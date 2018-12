قدم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، تنازلا أمام المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بشأن رواتب النواب التقاعدية.

وقال الحلبوسي في كلمة خلال جلسة للبرلمان، إن “المجلس قدم تنازلا أمام المحكمة عن الفقرة الخاصة بالحقوق التقاعدية في قانون مجلس النواب”.

وأضاف، أن “النائب الآن، يعتبر مثل أي موظف آخر عند إحالته إلى التقاعد ويخضع لقانون التقاعد العام”.

The post البرلمان العراقي يتنازل عن رواتب نوابه التقاعدية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا