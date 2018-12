الطيران الأميركي ينفذ طلعة استفزازية فوق أوكرانيا

ذكر الجيش الأميركي، اليوم، إنه نفذ طلعة “غير اعتيادية” فوق أوكرانيا بموجب اتفاق السماوات المفتوحة لتأكيد التزامه تجاه هذا البلد بعد احتجاز روسيا ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة ساحل القرم”.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، في بيان: “هجوم روسيا غير المبرر على سفن البحرية الأوكرانية في البحر الأسود قرب مضيف كيرتش تصعيد خطير يأتي ضمن نهج من النشاط الذي ينطوي على استفزاز وتهديد”.

وأضاف: “الولايات المتحدة تسعى الى علاقة أفضل مع روسيا، لكن هذا لن يحدث مع استمرار أفعالها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وأماكن أخرى”.

