عالج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 21 ألف جريح يمني من بداية عاصفة الحزم في 5 دول، وتصدرت السعودية الدول المعالجة بنحو 13 ألف جريح، إضافة للعلاج في اليمن والأردن والسودان والهند.

هذا وسلم المركز أمس الأول وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في محافظة عدن كمية من المساعدات الطبية، تمهيدا لتسليمها لعدد من المستشفيات في محافظة تعز.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني، ومنها مكافحة وباء الكوليرا والأمراض المزمنة والأوبئة وتأسيس المراكز الصحية، ودعم المستشفيات اليمنية المختلفة، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية وتقديم العلاج على أيدي أفضل الأطباء والكوادر الطبية، حرصاً من المركز على تقديم الخدمات الصحية لكل أبناء الشعب اليمني دون استثناء، بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة والسكان اليمنية والشركاء المحليين والدوليين.

إلى ذلك وزع المركز 9 أطنان من السلال الغذائية على النازحين من الحديدة في مديرية الشيخ عثمان في محافظة عدن، ضمن مشروع توزيع 15 ألف سلة غذائية مخصصة لنازحي محافظة الحديدة، واستفاد من المشروع 720 شخصا من نازحي الحديدة، كما وزع 250 كرتونا من التمور على 1500 مستفيد في مخيمي ذات الراء، ونبط بمديرية صرواح في محافظة مأرب، ضمن مشروع توزيع 3 آلاف طن من التمور في اليمن.

The post السعودية تداوي جراح 21 ألف يمني appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا