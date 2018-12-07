الاتفاق على تسديد ديون الليبيين لدي الفنادق العمانية

ايوان ليبيا – وكالات :

وافقت لجنة ليبية أردنية، على تسديد الديون المترتبة على المواطنين الليبيين، لصالح الفنادق الأردنية، البالغة حوالي 46 مليون دينار أردني، حسب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبد الحكيم الهندي.

وقال الهندي في تصريحات صحفية إن اللجنة المشكلة من وزراء أردنيين وليبيين، إضافة إلى جمعيتي الفنادق والمستشفيات الخاصة، اتفقت على سداد الديون الليبية، لصالح الفنادق.

وأوضح أن الديون على الجانب الليبي، بدأت بالتراكم منذ عام 2012، على مرضى ليبيين أقاموا في الأردن.

وبيّن الهندي، أن 90% من الديون، مترتبة لصالح شقق فندقية، في عمّان، فيما تستحق باقي النسبة لصالح مطاعم وأجنحة فندقية.

واشترط الجانب الليبي، تدقيق فواتير الفنادق من قبل شركة محاسبية أردنية، قبل تسديد كامل حجم الديون، وفقا للهندي.

وذكر الهندي، أن الفنادق “مستمرة في استقبال الأشقاء الليبيين في أي وقت”.

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