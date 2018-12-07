مقتل 18 من الجنود الأفغان في هجوم لحركة طالبان

قال مسئول اليوم الجمعة إن 18 جنديا أفغانيا، على الأقل، لقوا حتفهم في هجوم لطالبان على إقليم هيرات غرب البلاد.

وقال ساردار بهدوري، عضو المجلس المحلي بالإقليم، إن المسلحين اجتاحوا نقط تفتيش عسكرية في منطقة "شينداد"، مضيفا أنهم تمكنوا من أخذ 20 جنديا آخرين رهائن.

وأوضح بهدوري أن بعض الرهائن كانوا قد أصيبوا في الهجوم.

ونشر المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، مقطع فيديو على موقع التواصل "تويتر" يزعم أنه يظهر الجنود الرهائن داخل غرفة.

ولم يمكن التحقق من مصداقية مقطع الفيديو من مصدر مستقل.

وكان صدام عنيف بين مسلحي طالبان وميليشا موالية للحكومة يقودها قائد محلي قوي في نفس المنطقة أسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة 17 آخرين الأسبوع الماضي.

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