حفل في ملهى ليلي واستنشاق غاز الضحك.. لاعبو أرسنال تحت المجهر من إدارة ناديهم

نشرت صحيفة “صن” البريطانية مقطع فيديو لعدد من لاعبي أرسنال وهم يظهرون في حفل بأحد الملاهي الليلية ويستنشقون غاز أكسيد النيتروس أو ما يُعرف باسم غاز الضحك.

مقطع الفيديو ظهر فيه الرباعي ميسوت أوزيل وألكساندر لاكازيت وبيير أوباميانج وماتيو جيندوزي بأحد الملاهي الليلة وهم يستنشقون غاز الضحك، وتشير التقارير إلى أن المقطع منذ شهر أغسطس الماضي وقبل بداية الموسم.

إدارة النادي استجابت لما حدث وقررت الاستفسار من اللاعبين بشأن تلك المقاطع، و”تذكيرهم بمسؤولياتهم” بحسب المتحدث الرسمي باسم النادي.

الذي قال لصحيفة جارديان: “سوف يتم التحدث مع اللاعبين بشأن ما حدث وسيتم تذكيرهم بسمؤولياتهم كممثلين عن النادي”.

أرسنال حقق انطلاقة قوية خلال الموسم الجاري إذ لم يتعرض لأي هزيمة خلال 20 مباراة بجميع المسابقات تحت قيادة مدربه أوناي إيمري.

وتعادل المدفعجية مع مانشسيتر يونايتد يوم الأربعاء بهدفين لمثلهما بالجولة 15 من الدوري الإنجليزي، ويلتقون مع هدرسفيلد الجولة المقبلة.

ويقدم الثنائي أوباميانج ولاكازيت أداء رائعا خلال الموسم الجاري إذ يتصدر الأول جدول هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف، فيما ينال جيندوزي فرصة المشاركة الأساسية باستمرار.

أما أوزيل فتم استبعاده خلال الفترة الماضية من قبل مدربه إيمري وتشير بعض التقارير إلى أنه يعاني من آلام في الظهر.

النادي اللندني يحتل المركز الخامس في المسابقة برصيد 31 نقطة بالتساوي مع تشيلسي الرابع.

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