حارس ريفير بليت: جماهيرنا تستحق مشاهدتنا على ملعب مونيمونتال

يرى الدولي الأرجنتيني فرانكو أرماني حارس مرمى ريفير بليت أن جماهير فريقه كانت تستحق مشاهدة فريقها يلعب على استاد المونيمونتال.

مواجهة السوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفير بليت في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس تم نقلها إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو بدلا من مونيمونتال بعد أحداث الشغب التي صدرت من جانب جماهير ريفير بليت وتم خلالها رشق حافلة البوكا وإصابة عدد من لاعبيه.

وقال أرماني في تصريحات صحفية: “كنا نود اللعب على ملعبنا ورفقة جماهيرنا، هم يستحقون ذلك”.

وأضاف “ولكن القرار تم اتخاذه وسنبذل أقصى ما لدينا ونحاول إعادة اللقب إلى الوطن. نستحق ذلك: الجماهير ونحن وجميع من يدعمنا يستحق ذلك”.

ورفض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ” كونميبول” طلب بوكا جونيورز التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس رسميا في أعقاب أحداث الشغب التي وقعت من جماهير غريمه التقليدي ريفر بليت.

وسوف يقام نهائي القرن بين بوكا وريفر بليت في ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد الإسباني يوم الأحد المقبل الموافق التاسع من ديسمبر.

وكان بوكا وريفر بليت تعادلا إيجابيا بهدفين لكل لفريق في ذهاب النهائي الذي أقيم على ملعب بومبونيرا معقل الأول.

وتجدر الإشارة إلى أن النهائي لن يحتسب فيه قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

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