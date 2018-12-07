رغم تشكيك مورينيو.. لينجارد يؤمن بفرص يونايتد في التواجد بين أول 4 مراكز

جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد قال من قبل أن وصول فريقه لأحد المراكز الأربعة سيكون معجزة قبل أن يتراجع عن اللفظ الأخير ويؤكد أن المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.

ولكن رغم ذلك يؤمن لاعبه جيسي لينجارد أن فريقه قادر على التواجد بين المراكز الأربعة الأوائل، ويبدو أنه يتحلى بالكثير من الإيجابية بشأن فريقه الذي يتواجد في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال لينجارد: “أظن أننا نؤمن بفرصنا كفريق، هناك طريق طويل يتعين علينا السير فيه هذا الموسم لذا الأمر بالنسبة لنا يتعلق بتحقيق الثلاث النقاط في كل مباراة”.

وأضاف “هذا هو الشيء الأهم، هناك العديد من المباريات خاصة هذا الشهر لذا نحتاج من كل لاعب في التشكيلة أن يكون جاهزا بشكل تام”.

وأوضح “هناك دائما ضغوط ملقاة على عاتقنا حينما يتعلق الأمر بمانشستر يونايتد، والوضع يتوقف على كيفية تعاملك مع تلك الضغوط”.

وأتم كلاعبي كرة علينا فقط علينا الاستمتاع بما نفعله ونرغب في تحقيق الفوز. هذا هو الشيء الأهم”.

ويلتقي يونايتد مع فولام يوم السبت المقبل في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتطلع الفريق لتحقيق الانتصار الأول له منذ الثاني من شهر نوفمبر الماضي.

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