فابينيو يرد على تقارير اقترابه من باريس سان جيرمان

رغم عدم مضي 6 أشهر فقط على انضمامه إلى صفوف ليفربول، إلا أن التقارير ربطته بالانضمام إلى باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الشتوية بيناير، وفابينيو يرد.

فابينيو انضم إلى صفوف الريدز مطلع الموسم الجاري قادما من موناكو مقابل ما يقرب من 45 مليون يورو، ولكن لم ينل فرصة المشاركة باستمرار حتى الآن.

وصحيفة ليكيب ذكرت مع نهاية الشهر الماضية أن باريس مهتم بخمات اللاعب ومستعد لتقديم عرض مالي كبير لضمه (طالع التفاصيل).

والآن الرد الواضح أتى من البرازيلي.

وقال لموقع يونيفيرسو أون لاين البرازيلي: “أخبروني ان هناك بعض الحديث في وسائل الإعلام، ولكني لم أقل أبدا أنني أرغب في الرحيل عن ليفربول”.

وأضاف “كنت على علم أني بحاجة إلى الصبر والانتظار للحظة المناسبة. أنا سعيد في ليفربول”.

وشدد على “لا يوجد سبب واحد يدفعني للرحيل عن ليفربول”.

صاحب الـ24 عاما شارك في مباراة وحيدة بدوري أبطال أوروبا كأساسي، بينما لعب 3 مباريات منذ البداية في الدوري الإنجليزي، ولكنهم كانوا بعد مرور 9 جولات من المسابقة.

إجمالا شارك في 10 مباريات مع الفريق في جميع المسابقات، ولم يصنع أو يسجل حتى الآن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا